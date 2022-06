Ultime Notizie – Mercato Roma, Celik più vicino ai giallorossi (Di martedì 21 giugno 2022) La Roma è sempre più vicina a Mehmet Zeki Celik del Lille. L’ultima offerta per il terzino turco classe 1997 è pari a 7 milioni di euro, cifra a cui sommare due opzioni per migliorare la proposta: una percentuale sulla futura rivendita a favore del Lille o dei bonus legati al rendimento del giocatore e della squadra. Il club giallorosso aspetta con fiducia il sì definitivo dei francesi per Celik, che nell’ultima stagione ha messo insieme 32 presenze, 2 gol e 3 assist in Ligue 1 e piace molto all’allenatore José Mourinho. L’agenda giallorossa è ricca di appuntamenti. Nei prossimi giorni, probabilmente già mercoledì, Tiago Pinto sarà a Milano per incontrare il Sassuolo e capire, secondo quanto riporta Sky Sport, come e in quali termini portare avanti la trattativa per Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 è di proprietà del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Laè sempre più vicina a Mehmet Zekidel Lille. L’ultima offerta per il terzino turco classe 1997 è pari a 7 milioni di euro, cifra a cui sommare due opzioni per migliorare la proposta: una percentuale sulla futura rivendita a favore del Lille o dei bonus legati al rendimento del giocatore e della squadra. Il club giallorosso aspetta con fiducia il sì definitivo dei francesi per, che nell’ultima stagione ha messo insieme 32 presenze, 2 gol e 3 assist in Ligue 1 e piace molto all’allenatore José Mourinho. L’agenda giallorossa è ricca di appuntamenti. Nei prossimi giorni, probabilmente già mercoledì, Tiago Pinto sarà a Milano per incontrare il Sassuolo e capire, secondo quanto riporta Sky Sport, come e in quali termini portare avanti la trattativa per Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 è di proprietà del ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - Milannews24_com : Calciomercato Milan: Inter non convinta per Dybala? Rossoneri pronti ad inserirsi - Milannews24_com : Settore giovanile Milan: i risultati del week-end - Milannews24_com : Ultime Notizie Serie A: big verso il tramonto, parla Marotta - HawkeyePie : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, il governo di #Kiev critico verso colosso italiano #Danieli: «Sostenere il complesso militare russo è contrario… -