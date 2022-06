Ultime Notizie – Maturità 2022, domani prima prova degli Esami di Stato (Di martedì 21 giugno 2022) Maturità 2022, ci siamo. Un solo giorno e alle 8.30 di domani, mercoledì 22 giugno, inizierà la prima prova dando il via agli Esami di Stato per 539.678 maturandi. Tanti i ragazzi all’esame delle varie commissioni al lavoro nelle scuole italiane. Ad accompagnare i ragazzi nella prova di domani, un dizionario di lingua italiana e sul banco solo fogli (rigorosamente forniti dalla commissione) e penne. La prima prova, ricorda il portale Skuola.net, è l’unica prova predisposta interamente dal Ministero dell’Istruzione: ciò significa che le tracce saranno uguali per tutti gli istituti sul territorio nazionale. Nello specifico, la prova sarà composta da sette tracce ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022), ci siamo. Un solo giorno e alle 8.30 di, mercoledì 22 giugno, inizierà ladando il via aglidiper 539.678 maturandi. Tanti i ragazzi all’esame delle varie commissioni al lavoro nelle scuole italiane. Ad accompagnare i ragazzi nelladi, un dizionario di lingua italiana e sul banco solo fogli (rigorosamente forniti dalla commissione) e penne. La, ricorda il portale Skuola.net, è l’unicapredisposta interamente dal Ministero dell’Istruzione: ciò significa che le tracce saranno uguali per tutti gli istituti sul territorio nazionale. Nello specifico, lasarà composta da sette tracce ...

