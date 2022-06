Ucraina: Di Maio, 'risoluzione rafforza governo Draghi' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Oggi è stata una giornata molto importante, al Senato è stata votata la risoluzione parlamentare che rafforza il governo e il presidente Draghi che andrà al Consiglio europeo con un ampio sostegno delle forze politiche". L'indicazione di voto sull'Ucraina "è stata netta, dopo settimane di ambiguità e di attacchi". Così Luigi Di Maio in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Oggi è stata una giornata molto importante, al Senato è stata votata laparlamentare cheile il presidenteche andrà al Consiglio europeo con un ampio sostegno delle forze politiche". L'indicazione di voto sull'"è stata netta, dopo settimane di ambiguità e di attacchi". Così Luigi Diin conferenza stampa.

