Tennis, la russa Natela Dzalamidze diventa georgiana e parteciperà a Wimbledon (Di martedì 21 giugno 2022) Siamo a piena conoscenza della situazione riguardante Wimbledon, con lo Slam inglese che ha praticamente vietato la partecipazione ai Tennisti russi e bielorussi a causa della situazione politica che coinvolge i loro paesi, in guerra con l’Ucraina. Ma c’è una giocatrice che ha deciso di aggirare i divieti, cambiando nazionalità. Si tratta di Natela Dzalamidze, che sarà all’All England Club poiché ha scelto di diventare georgiana. Non è una scelta presa così su due piedi: secondo quanto riportato da Insider, la Dzalamidze aveva già la doppia cittadinanza ed il passaporto georgiano, discutendo la possibilità di rappresentare la Georgia già da qualche anno. La Dzalamidze, ventinove anni, è la numero 43 delle classifiche mondiali di doppio e giocherà ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Siamo a piena conoscenza della situazione riguardante, con lo Slam inglese che ha praticamente vietato la partecipazione aiti russi e bielorussi a causa della situazione politica che coinvolge i loro paesi, in guerra con l’Ucraina. Ma c’è una giocatrice che ha deciso di aggirare i divieti, cambiando nazionalità. Si tratta di, che sarà all’All England Club poiché ha scelto dire. Non è una scelta presa così su due piedi: secondo quanto riportato da Insider, laaveva già la doppia cittadinanza ed il passaporto georgiano, discutendo la possibilità di rappresentare la Georgia già da qualche anno. La, ventinove anni, è la numero 43 delle classifiche mondiali di doppio e giocherà ...

Pubblicità

TennisWorldit : Wimbledon, l'assurdo caso Dzalamide: la russa aggira le regole e partecipa - sportmediaset : Da russa a georgiana, cambia nazionalità per giocare a Wimbledon #wimbledon #russia #sportmediaset - CatelliRossella : Tennis: giocatrice russa cambia nazionalità per giocare Wimbledon - Tennis - ANSA - Italian : Tennis: giocatrice russa cambia nazionalità per giocare Wimbledon - ScMotorieSelmi : Tennis: giocatrice russa cambia nazionalità per giocare Wimbledon -