Roma, ufficiale Reynolds in prestito con diritto di riscatto al Westerlo (Di martedì 21 giugno 2022) La Roma ha annunciato di aver ufficialmente “ceduto Bryan Reynolds al KVC Westerlo a titolo temporaneo, con diritto di riscatto“. Una trattativa che era già ben avviata, e che si è quindi potuta concludere. Nuova avventura in Belgio per il terzino destro classe 2001, dopo i sei mesi al KV Kortrijk nella seconda metà della stagione conclusasi da poco. Il giovane laterale statunitense era arrivato a Roma nel gennaio 2021, esordendo il 14 marzo dello stesso anno in campionato contro il Parma, e realizzando in totale otto presenze con il club capitolino. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Laha annunciato di aver ufficialmente “ceduto Bryanal KVCa titolo temporaneo, condi“. Una trattativa che era già ben avviata, e che si è quindi potuta concludere. Nuova avventura in Belgio per il terzino destro classe 2001, dopo i sei mesi al KV Kortrijk nella seconda metà della stagione conclusasi da poco. Il giovane laterale statunitense era arrivato anel gennaio 2021, esordendo il 14 marzo dello stesso anno in campionato contro il Parma, e realizzando in totale otto presenze con il club capitolino. SportFace.

