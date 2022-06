Peskov: 'La crisi in Ucraina sarà lunga e la Russia non si fiderà mai più dell'Occidente' (Di martedì 21 giugno 2022) Gli specialisti dell'unità di comunicazione delle forze armate della Federazione Russa hanno riconfigurato l'ultima delle sette torri nella regione di Kherson per trasmettere i canali televisivi russi. Leggi su globalist (Di martedì 21 giugno 2022) Gli specialisti'unità di comunicazionee forze armatea Federazione Russa hanno riconfigurato l'ultimae sette torri nella regione di Kherson per trasmettere i canali televisivi russi.

