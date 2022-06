Paul Haggis, il verbale della ragazza che lo accusa: «Io non volevo, ha abusato di me due volte» (Di martedì 21 giugno 2022) Il regista canadese Paul Haggis si trova attualmente in stato di fermo a Ostuni. È in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del giudice delle indagini preliminari. A cui, secondo l’avvocato che lo assiste Michele Laforgia, vuole dare la sua versione dei fatti ribadendo la sua innocenza. Ma mentre ancora non è stata fissata la data dell’udienza di convalida del fermo (così come quella dell’incidente probatorio) emergono alcuni dettagli sull’accusa di stupro che arriva da una cittadina inglese di 30 anni. «Gli ho detto che non volevo. Che lo avevo raggiunto in Puglia perché mi sarebbe piaciuto passare del tempo con lui. Ma non avevo intenzione di fare sesso. E invece non è stato così. Ha abusato di me in due occasioni», ha fatto mettere a verbale la ragazza ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Il regista canadesesi trova attualmente in stato di fermo a Ostuni. È in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del giudice delle indagini preliminari. A cui, secondo l’avvocato che lo assiste Michele Laforgia, vuole dare la sua versione dei fatti ribadendo la sua innocenza. Ma mentre ancora non è stata fissata la data dell’udienza di convalida del fermo (così come quella dell’incidente probatorio) emergono alcuni dettagli sull’di stupro che arriva da una cittadina inglese di 30 anni. «Gli ho detto che non. Che lo avevo raggiunto in Puglia perché mi sarebbe piaciuto passare del tempo con lui. Ma non avevo intenzione di fare sesso. E invece non è stato così. Hadi me in due occasioni», ha fatto mettere ala...

