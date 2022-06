Omicron 5, Bassetti contro Pregliasco: 'Non so come fa a fare previsioni sul picco a fine luglio' (Di martedì 21 giugno 2022) Nonostante l'attenzione il Covid sia in discesa, prosegue la disputa tra virologi . Matteo Bassetti , ad esempio, attacca: 'Oggi è impossibile dire quando ci sarà il picco di questo aumento dei ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) Nonostante l'attenzione il Covid sia in discesa, prosegue la disputa tra virologi . Matteo, ad esempio, attacca: 'Oggi è impossibile dire quando ci sarà ildi questo aumento dei ...

Pubblicità

infoitsalute : Omicron 5, Bassetti contro Pregliasco: «Non so come fa a fare previsioni sul picco a fine luglio» - tempoweb : “Non chiamiamola ondata”. Matteo #Bassetti minimizza #Omicron 5: come un raffreddore, niente polmoniti #covid19… - infoitsalute : Omicron 5, Bassetti contro Pregliasco: «Non so come fa a fare previsioni sul picco a fine luglio» - Gazzettino : Omicron 5, Bassetti contro Pregliasco: «Non so come fa a fare previsioni sul picco a fine luglio» - Frances20665381 : RT @ilmessaggeroit: #Omicron 5, #Bassetti contro #Pregliasco: «Non so come fa a fare previsioni sul picco a fine luglio» -