Marcell Jacobs iscritto ai Campionati Italiani: scioglierà le riserve a giorni. Confermati Tamberi, Tortu, Desalu: i partecipanti (Di martedì 21 giugno 2022) Nel weekend del 24-26 giugno andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Sarà lo Stadio Guidobaldi a ospitare la rassegna tricolore, tappa importante di avvicinamento ai Mondiali di luglio e agli Europei di agosto. Sono stati annunciati gli iscritti e nella startlist figura anche Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva comunicato di essere guarito, ma che non avrebbe preso parte a gare prima della rassegna iridata. La FIDAL ha annunciato che il velocista lombardo scioglierà le riserve sulla propria partecipazione nei prossimi giorni. C’è dunque qualche speranza di vedere il fuoriclasse dello sprint in terra laziale? Sicura la presenza degli altri Campioni Olimpici: Gianmarco Tamberi illuminerà il salto in ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Nel weekend del 24-26 giugno andranno in scena iAssoluti di atletica leggera. Sarà lo Stadio Guidobaldi a ospitare la rassegna tricolore, tappa importante di avvicinamento ai Mondiali di luglio e agli Europei di agosto. Sono stati annunciati gli iscritti e nella startlist figura anche. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva comunicato di essere guarito, ma che non avrebbe preso parte a gare prima della rassegna iridata. La FIDAL ha annunciato che il velocista lombardolesulla propria partecipazione nei prossimi. C’è dunque qualche speranza di vedere il fuoriclasse dello sprint in terra laziale? Sicura la presenza degli altri Campioni Olimpici: Gianmarcoilluminerà il salto in ...

