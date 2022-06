LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: fiorettisti e spadiste conquistano la semifinale (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12: L’Italia conquista la semifinale sia con i fiorettisti sia con le spadiste. Entrambi sono ancora in attesa di conoscere la prossima avversaria. 45-36 TOCCA FIAMINGO ED ITALIA IN semifinale! 44-36 Manca una sola stoccata. 43-35 Altro doppio colpo e Italia vicinissima alla semifinale. 42-33 Stoccata di Fiamingo che avvicina l’Italia alla semifinale. 41-33 Doppio colpo che favorisce Rossella. 39-31 Allunga subito Fiamingo. 36-30 Santuccio porta l’Italia sul +6. Ora ultimo assalto tra Fiamingo ed Ndolo. 35-30 Stoccata di Santuccio. 34-30 Accorcia subito Wetzker. 34-29 Importante stoccata di Santuccio. 33-29 Si avvicina la Germania. Ci sarà da soffrire in questo quarto di finale. 32-27 Italia in vantaggio ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12: L’Italia conquista lasia con isia con le. Entrambi sono ancora in attesa di conoscere la prossima avversaria. 45-36 TOCCA FIAMINGO ED ITALIA IN! 44-36 Manca una sola stoccata. 43-35 Altro doppio colpo e Italia vicinissima alla. 42-33 Stoccata di Fiamingo che avvicina l’Italia alla. 41-33 Doppio colpo che favorisce Rossella. 39-31 Allunga subito Fiamingo. 36-30 Santuccio porta l’Italia sul +6. Ora ultimo assalto tra Fiamingo ed Ndolo. 35-30 Stoccata di Santuccio. 34-30 Accorcia subito Wetzker. 34-29 Importante stoccata di Santuccio. 33-29 Si avvicina la Germania. Ci sarà da soffrire in questo quarto di finale. 32-27 Italia in vantaggio ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Italia già ai quarti nel fioretto maschile, a breve tocca alle spadiste - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – AL VIA LE GARE A SQUADRE DI FIORETTO MASCHILE E SPADA FEMMINILE / LINK RISULTATI E VIDEO… - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – AL VIA LE GARE A SQUADRE DI FIORETTO MASCHILE E SPADA FEMMINILE / LINK RISULTATI E VIDEO… - Federscherma : EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – AL VIA LE GARE A SQUADRE DI FIORETTO MASCHILE E SPADA FEMMINILE / LINK RISULTATI E… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia punta al bersaglio grosso nel fioretto maschile a squadre occhio anc… -