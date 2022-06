In Europa il 12% circa delle neomamme sviluppa i sintomi della depressione post-partum. In Italia non ci sono specifici dati epidemiologici ma si stima che il fenomeno interessi 90.000 donne circa. In arrivo dagli Stati Uniti un nuovo promettente farmaco. (Di martedì 21 giugno 2022) La depressione post-partum è una delle complicazioni mediche più comuni durante e dopo la gravidanza. Colpisce circa 1 donna su 8 negli Stati Uniti (circa 500.000 donne all’anno). «I sintomi possono includere umore depresso, perdita di interesse per le attività quotidiane» – spiega Katherine Dawson, MD, Direttrice della Divisione di Sviluppo Terapeutico di Biogen – «cambiamenti nei modelli di sonno e nell’appetito, diminuzione dell’energia, senso di colpa o di inutilità. Anche difficoltà di concentrazione e, in alcuni casi, pensieri di suicidio». Negli Stati Uniti è riconosciuta dal Department of Health and Human ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 giugno 2022) Laè unacomplicazioni mediche più comuni durante e dopo la gravidanza. Colpisce1 donna su 8 negli500.000all’anno). «Iposincludere umore depresso, perdita di interesse per le attività quotidiane» – spiega Katherine Dawson, MD, DirettriceDivisione di Sviluppo Terapeutico di Biogen – «cambiamenti nei modelli di sonno e nell’appetito, diminuzione dell’energia, senso di colpa o di inutilità. Anche difficoltà di concentrazione e, in alcuni casi, pensieri di suicidio». Negliè riconosciuta dal Department of Health and Human ...

