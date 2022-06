“Ho deciso, voglio mostrarvele”: Jessica Franceschetti manda il web in tilt – VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Jessica Franceschetti stuzzica come non mai la fantasia dei suoi ammiratori su Instagram, l’annuncio che manda la platea fuori di testa E’ una delle influencer più scatenate del momento e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 21 giugno 2022)stuzzica come non mai la fantasia dei suoi ammiratori su Instagram, l’annuncio chela platea fuori di testa E’ una delle influencer più scatenate del momento e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

CarolZanov92 : A trent'anni ho deciso che basta con le cazzate. Ho smesso di rincorrere e di farmi rincorrere. Non voglio più sper… - svnshinelouiis : ho deciso che voglio comprarmi una bicicletta per andare a lavoro con quella e risparmiare i soldi dei mezzi che og… - GFT78 : Ho deciso che voglio creare un po' di mistero attorno a me. Ad esempio non vi dirò cosa pensavo di scrivere in ques… - AntonioPisilli : “Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato.” (J.R.R. #Tolkien) BEH, IO HO DECISO: VO… - aarthurdyes : @polarniight Aia Io ho deciso che provo solo 10 pull per provare a prenderla Non di più perché ho risparmiato un s… -