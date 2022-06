Grillo blinda il doppio mandato e scarica i dissidenti: “Chi non crede più nelle regole del gioco, lo dica con coraggio e senza espedienti” (Di martedì 21 giugno 2022) “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà”. Questo quanto scrive sul suo blog Beppe Grillo, entrando a piedi uniti sulla faida interna che sta dilaniando il Movimento 5 Stelle. Un post che sarebbe anche una risposta alle recenti indiscrezioni secondo cui durante il suo viaggio nella Capitale di giovedì, i vertici dei 5 Stelle vorrebbero discutere di deroghe al limite del doppio mandato. “La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull’oscurità” prosegue il post. “Quando il MoVimento fece i primi passi Steve Jobs chiese agli studenti di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) “Qualcuno nonpiùdel? Che locon. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà”. Questo quanto scrive sul suo blog Beppe, entrando a piedi uniti sulla faida interna che sta dilaniando il Movimento 5 Stelle. Un post che sarebbe anche una risposta alle recenti indiscrezioni secondo cui durante il suo viaggio nella Capitale di giovedì, i vertici dei 5 Stelle vorrebbero discutere di deroghe al limite del. “La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull’oscurità” prosegue il post. “Quando il MoVimento fece i primi passi Steve Jobs chiese agli studenti di ...

