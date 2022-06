Daniel Auteuil scippato dell' orologio a Napoli | è un Patek Philippe da 39mila euro

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'attore francese Daniel Auteuil è stato derubato del suo orologio da 39mila euro mentre stava viaggiando a bordo d… - eusebiofg : Due giovani su uno scooter si sono affiancati al taxi e, approfittando dei finestrini aperti, hanno strappato l'or… - Tgyou24 : L’attore francese Daniel Auteuil è stato rapinato dell’orologio a Napoli. - UnioneSarda : L'attore #DanielAuteuil rapinato a #Napoli: strappato dal polso un orologio da 39mila euro - Luca100celleASR : RT @Agenzia_Ansa: L'attore francese Daniel Auteuil è stato derubato del suo orologio da 39mila euro mentre stava viaggiando a bordo di un t… -

NAPOLI. L'attore franceseè stato rapinato dell'orologio a Napoli., in città con il suo spettacolo "Dejeuner en l'air" che sarà in scena stasera al Teatro Mercadante nell'ambito della rassegna "Campania ...L'attore franceseè stato derubato del suo prezioso orologio, un Patek Philippe da 39mila euro , mentre stava viaggiando a bordo di un taxi. E' accaduto ieri pomeriggio a Napoli , in via Nuova Marina. ...Uno spettacolo a Napoli destinato a costargli un po’ caro. Protagonista l’attore francese Daniel Auteuil: in questi giorni nel capoluogo campano per uno show a teatro, è stato derubato del suo ...L’attore francese Daniel Auteuil è stato derubato del suo prezioso orologio, un Patek Philippe da 39mila euro, mentre stava viaggiando a bordo di un taxi. E' accaduto ieri pomeriggio a Napoli ...