Blanco finisce all’ospedale e annulla diversi concerti: “Ho avuto un incidente, devo stare per forza a riposo” (Di martedì 21 giugno 2022) Con un post su Instagram, direttamente dal letto di un ospedale, Blanco ha dichiarato di avere qualche problema di salute e per questo dovrà annullare una data del tour. Pare che abbia avuto un incidente che lo costringe a rimanere 24 ore in totale riposo. Le parole di Blanco Il tour di Blanco, appena iniziato, ha dovuto subire un brusco cambiamento per un malessere del cantante. Dopo l’annuncio su Instagram, sono tantissimi i commenti dei fan, e di altri artisti, che gli mandano “calorosi in bocca al lupo virtuali”. Sicuramente fa strano vedere una forza della natura fermarsi. Ecco le sue parole: “Ciao Belli, purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Con un post su Instagram, direttamente dal letto di un ospedale,ha dichiarato di avere qualche problema di salute e per questo dovràre una data del tour. Pare che abbiaunche lo costringe a rimanere 24 ore in totale. Le parole diIl tour di, appena iniziato, ha dovuto subire un brusco cambiamento per un malessere del cantante. Dopo l’annuncio su Instagram, sono tantissimi i commenti dei fan, e di altri artisti, che gli mandano “calorosi in bocca al lupo virtuali”. Sicuramente fa strano vedere unadella natura fermarsi. Ecco le sue parole: “Ciao Belli, purtroppo hounper il qualeper...

Pubblicità

CorriereCitta : Blanco finisce all’ospedale e annulla il concerto: “Ho avuto un incidente, devo stare per forza a riposo” - infoitcultura : Blanco, l'ex fidanzata finisce in ospedale per colpa sua? L'inaspettata rivelazione - stillclosedinme : Il successo di Blanco così rapido potrebbe anche sgonfiarsi appena finisce l'isteria nei suoi confronti, non sono…… - blogtivvu : Blanco, la ex fidanzata scopre il suo tradimento e finisce in ospedale: “Ora prendo degli ansiolitici” - mamacita1204 : io notando adesso che riccardo in arte blanco ha la maiuscola automatica attiva, certe cose non te le aspetti e poi finisce così un amore -