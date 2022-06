Biancaneve e il Cacciatore: quella volta che Kristen Stewart tirò un pugno a Chris Hemsworth (Di martedì 21 giugno 2022) Chris Hemsworth ha ricordato quella volta che Kristen Stewart gli titò accidentalmente un pugno sul set di Biancaneve e il Cacciatore. Non c'è nulla di più comune sul set di un blockbuster di un accidentale pugno di in faccia. Chiedete alle star di Biancaneve e il Cacciatore Chris Hemsworth e Kristen Stewart... Se di recente erano rispuntate fuori le storie della gomitata di Robin Williams a Robert De Niro in Risvegli o i pugni (due!) in faccia di Ryan Reynolds a Denzel Washington in Safe House - Nessuno è al sicuro, in un'intervista con GQ la star di Thor: Love and Thunder Chris ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 giugno 2022)ha ricordatochegli titò accidentalmente unsul set die il. Non c'è nulla di più comune sul set di un blockbuster di un accidentaledi in faccia. Chiedete alle star die il... Se di recente erano rispuntate fuori le storie della gomitata di Robin Williams a Robert De Niro in Risvegli o i pugni (due!) in faccia di Ryan Reynolds a Denzel Washington in Safe House - Nessuno è al sicuro, in un'intervista con GQ la star di Thor: Love and Thunder...

