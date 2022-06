Atac: “Tanto nun li fa nessuno i biglietti”, ma da oggi si paga in autobus con carte e bancomat (Di martedì 21 giugno 2022) Roma. Il sistema di trasporti Atac avrà certamente tanti difetti. Inutile citare ritardi, esplosioni, servizi sostituivi assenti, mancata manutenzione dei mezzi e corse sospese all’improvviso. No, oggi no. Perché alle volte c’è anche da elogiare. Come nel caso della sua nuova iniziativa, già in via di sperimentazione dalla scorsa settimana su alcune linee prima di entrare ufficialmente in vigore su tutti i mezzi. Atac, Bus Tap & Go: cos’è Tra qualche mese, insomma, tutto l’arsenale di scuse che conosciamo da una vita sarà ormai vetusto e anacronistico…cioè inutilizzabile: niente più i soliti “Tanto nun li fa nessuno i biglietti”, “Non ci sono le macchinette sopra gli autobus”, “I controllori non salgono mai”, “Gli autobus sono sempre pieni”. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Roma. Il sistema di trasportiavrà certamente tanti difetti. Inutile citare ritardi, esplosioni, servizi sostituivi assenti, mancata manutenzione dei mezzi e corse sospese all’improvviso. No,no. Perché alle volte c’è anche da elogiare. Come nel caso della sua nuova iniziativa, già in via di sperimentazione dalla scorsa settimana su alcune linee prima di entrare ufficialmente in vigore su tutti i mezzi., Bus Tap & Go: cos’è Tra qualche mese, insomma, tutto l’arsenale di scuse che conosciamo da una vita sarà ormai vetusto e anacronistico…cioè inutilizzabile: niente più i soliti “nun li fa”, “Non ci sono le macchinette sopra gli”, “I controllori non salgono mai”, “Glisono sempre pieni”. Il ...

