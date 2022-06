Al Mondiale in Qatar senza… sesso: rapporti vietati per le coppie non sposate (Di martedì 21 giugno 2022) Si avvicina l’evento dell’anno a livello calcistico: il Mondiale in Qatar del 2022. Si preannuncia una competizione bellissima con tante squadre in corsa per vincere il titolo. Non parteciperà l’Italia, la squadra di Roberto Mancini non è riuscita a qualificarsi. Continuano a registrarsi anche le polemiche, nel dettaglio il Daily Star ha lanciato una notizia particolare e che riguarda molto da vicino anche i tifosi: un rapporto sessuale tra persone non sposate può essere punito fino a sette anni di carcere. Secondo il Comitato Supremo del Qatar “si tratta di un paese conservatore e le manifestazioni pubbliche di affetto sono disapprovate indipendentemente dall’orientamento sessuale”. Come conferma una fonte di Polizia al Daily Star i rischi non sono da sottovalutare. “Il sesso è praticamente fuori ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Si avvicina l’evento dell’anno a livello calcistico: ilindel 2022. Si preannuncia una competizione bellissima con tante squadre in corsa per vincere il titolo. Non parteciperà l’Italia, la squadra di Roberto Mancini non è riuscita a qualificarsi. Continuano a registrarsi anche le polemiche, nel dettaglio il Daily Star ha lanciato una notizia particolare e che riguarda molto da vicino anche i tifosi: un rapporto sessuale tra persone nonpuò essere punito fino a sette anni di carcere. Secondo il Comitato Supremo del“si tratta di un paese conservatore e le manifestazioni pubbliche di affetto sono disapprovate indipendentemente dall’orientamento sessuale”. Come conferma una fonte di Polizia al Daily Star i rischi non sono da sottovalutare. “Ilè praticamente fuori ...

