Ucraina: 9 feriti in una serie di attacchi nella regione di Kharkiv (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Proseguono gli attacchi russi su Karkhiv e nei dintorni della città: da ieri sera si contano almeno 9 civili feriti. Lo rende noto il governatore regionale Oleg Sinegubov, secondo cui due persone sono rimaste ferite a Balaklia, altre tre, compresi bambini di 13 e 14 anni, nel villaggio di Ivanivka. A Chuguev, una persona è rimasta ferita in un bombardamento. Un'altra vittima si registra a Shevchenkiv. Un bambino di 13 anni è rimasto ferito a Pervomaiskyi. A Tsyrkuny, un uomo del posto di 74 anni è saltato in aria a causa di una mina russa e ed è ora ricoverato in ospedale.

frankponch72 : @lenisa_agostino @Adnkronos Avevi letto la minchiata sulla media giornaliera di morti e feriti del conflitto in Ucr… - Vita66011510 : RT @Gianl1974: Il numero dei bambini feriti in Ucraina a causa dell'aggressione russa è salito a 586 In Ucraina, a seguito dell'aggressione… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: I drammatici dati sui bimbi morti e feriti in questa guerra. Secondo la Russia l’Ucraina non ha i requisiti per entrare in… - FarodiRoma : I drammatici dati sui bimbi morti e feriti in questa guerra. Secondo la Russia l’Ucraina non ha i requisiti per ent… - BarereG : RT @Gianl1974: Il numero dei bambini feriti in Ucraina a causa dell'aggressione russa è salito a 586 In Ucraina, a seguito dell'aggressione… -