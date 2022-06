Temporali in arrivo, ma non basteranno a risolvere la siccità al nord. Con “Caronte” temperature a 40° (Di lunedì 20 giugno 2022) Il caldo perdurerà ancora, Temporali, ma non risolutivi, sono previsti sulle Alpi occidentali, ma molto circoscritti e non porteranno grande refrigerio sulla siccità al nord. Le estati così calde, con temperature che sfiorano anche i 40 gradi è ormai un trend consolidato. Secondo quanto riferito all‘Adnkronos dal meteorologo Antonio Sanò di ‘IlMeteo.it, “la situazione questa settimana, come nelle prossime due settimane è di caldo estivo perché si sta espandendo l’ennesimo anticicloneaAfricano, battezzato ‘Caronte’, che ormai sta caratterizzando questa prima parte dell’estate”. siccità al nord, poche le buone notizie dal meteo “Di fatto negli ultimi anni questo anticiclone ha fatto la parte del leone – ha aggiunto Sanò – contrariamente a quanto avveniva normalmente con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Il caldo perdurerà ancora,, ma non risolutivi, sono previsti sulle Alpi occidentali, ma molto circoscritti e non porteranno grande refrigerio sullaal. Le estati così calde, conche sfiorano anche i 40 gradi è ormai un trend consolidato. Secondo quanto riferito all‘Adnkronos dal meteorologo Antonio Sanò di ‘IlMeteo.it, “la situazione questa settimana, come nelle prossime due settimane è di caldo estivo perché si sta espandendo l’ennesimo anticicloneaAfricano, battezzato ‘’, che ormai sta caratterizzando questa prima parte dell’estate”.al, poche le buone notizie dal meteo “Di fatto negli ultimi anni questo anticiclone ha fatto la parte del leone – ha aggiunto Sanò – contrariamente a quanto avveniva normalmente con ...

