Telesia 10K: dominio Etiope ed Ugandese per la gara più veloce d'Italia (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi attendeva una corsa stellare e così è stato. La migliore in Italia in questo 2022 almeno a giudicare dai tempi ottenuti sia nella gara femminile che in quella maschile della 15ma edizione della «Telesia 10K». Nessun ritardo sul tabellino di marcia e competizione che è entrata subito nel vivo già dalle prime battute. Rispettati i pronostici della vigilia. La vittoria, tra gli uomini, è andata all'Ugandese Andrew Rotich Kwemoi con il tempo di 28'17". Battuto il record del «Telesia» di 28'22" detenuto dal 2015 da Cosmas Birech. Seconda piazza per il keniano Kipkemoi Kimutai con 28'27'' seguito a 28'45'' dal connazionale Kiptoech Brian Limo. Dominio africano anche tra le donne con la vittoria dell'Etiope Tgist Assefa che con il suo 31'27'' ha letteralmente ...

