(Di lunedì 20 giugno 2022) Valorizzare letipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’enogastronomia Made in Italy della Regione Campania. Nel ristorante dello chef Gino Sorbillo Lievito Madre Al Mare,organizza un momento di confronto sulla promozione dellelocali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale. Presenti al dibattito i rappresentanti istituzionali locali Severino Nappi, consigliere regionale, Luigi Carbone, ...

Il ristorante stellato 'Primo Restaurant' di Lecce ha ospitato il secondo appuntamento del tour 'in un boccone' promosso da METROper festeggiare il suo 50° anniversario. Durante la serata è stato organizzato un dibattito con'obiettivo di valorizzare le eccellenze ... Squisita, l'Italia in un boccone: Metro Italia promuove le eccellenze enogastronomiche campane