Siccità | Letta | ' Governo dichiari rapidamente stato emergenza | servono piani nuovi invasi'

(Di lunedì 20 giugno 2022) Alessandria, 20 giu. (Adnkronos) - "Invitiamo ila fareuna scelta molto forte, molto netta, cioè a decidere lodia livello nazionale per la. L'agricoltura sta subendo danni gravissimi, credo che sia importantissimo un piano per iche sono fondamentali". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, parlando con i giornalisti ad Alessandria.

Agenzia askanews

"Invitiamo il governo a fare una scelta molto forte, molto netta, cioè a decidere lo stato di emergenza a livello nazionale per la". Lo ha detto il segretario del Pd Enricoa margine di una iniziativa elettorale ad Alessandria in vista del ballottaggio di domenica."L'agricoltura - ha spiegato- sta subendo ...... in modo forte e netto, affinché venga deciso lo stato di emergenza nazionale per la. Serve un piano per i nuovi invasi, per usare meglio l'acqua, e riciclarla meglio". Così Enrico, ... Siccità, Letta: governo decida stato di emergenza nazionale