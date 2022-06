Pubblicità

... lasi sta concentrando anche sulle prossime manovre in ottica mercato. Il club blucerchiato si è dato appuntamento a Roma per unsulle future trattative, in entrata e in uscita. ...In settimana è previsto unper definire il futuro del club. Inter : La prossima stagione ...: Alla fine, seppur con qualche incertezza iniziale, Marco Giampaolo dovrebbe rimanere alla ... Sampdoria, summit societario: si parla di Osti e di staff Tra un paio di settimane, la Sampdoria partirà alla volta di Ponte di Legno per il ritiro estivo. Anche per questo motivo, i vertici societari blucerchiati si sono dati appuntamento a metà settimana, ...già parte dello staff di Giampaolo nel triennio alla Sampdoria e poi al Milan. Non è però l’unica soluzione che verrà studiata nel summit in programma tra Marco Lanna e Antonio Romei.