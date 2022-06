No! Massimo Galli non ha ritenuto di rivedere le sue convinzioni sui vaccini anti Covid-19 (Di lunedì 20 giugno 2022) «Galli: “sto male da mesi, potrebbe essere problema causato dal vaccino. Devo rivedere le mie convinzioni, sono molto preoccupato”» è il testo riportato in uno screenshot condiviso dal deputato della Lega Alex Bazzaro via Twitter con il seguente commento: «Maledetto no vax, devono parlare solo gli scienziati… ah no». Le dichiarazioni arrivano a seguito di un’intervista di Massimo Galli rilasciata a Panorama l’8 giugno 2022 che, se andiamo a leggere, non riportano alcun ripensamento sui vaccini o presunti “mea culpa” da parte sua. Per chi ha fretta Secondo gli utenti, in base ad alcuni titoli con virgolettati non fedeli, Massimo Galli avrebbe espresso dei dubbi sui vaccini tanto da dover rivedere le sue ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) «: “sto male da mesi, potrebbe essere problema causato dal vaccino. Devole mie, sono molto preoccupato”» è il testo riportato in uno screenshot condiviso dal deputato della Lega Alex Bazzaro via Twitter con il seguente commento: «Maledetto no vax, devono parlare solo gli scienziati… ah no». Le dichiarazioni arrivano a seguito di un’intervista dirilasciata a Panorama l’8 giugno 2022 che, se andiamo a leggere, non riportano alcun ripensamento suio presunti “mea culpa” da parte sua. Per chi ha fretta Secondo gli utenti, in base ad alcuni titoli con virgolettati non fedeli,avrebbe espresso dei dubbi suitanto da doverle sue ...

