Monza | investe un pedone e scappa | poi torna indietro a picchiare un testimone Denunciato dai carabinieri

(Di lunedì 20 giugno 2022) Un 40enne è statodaia Carate Brianza in provincia diper aver investito un uomo con l’automobile che guidava ed essere fuggito, per poire a piedi aundei fatti. L’uomo, brianzolo e alla guida di una Volkswagen Golf intestata alla madre, ha investito un uomo di 41 anni. Subito dopo si è avvicinato al ferito e ha cercato di tirarlo su con la forza. Quando alcuni passanti hanno cercato di bloccarlo èto, mentre la vittima dell’incidente è stata trasportata in ospedale con fratture multiple e una diagnosi di 35 giorni di ricovero. Mezz’ora dopo èto a piedi sul luogo dell’incidente. «È lui che lo ha investito», ha gridato un uomo che lo ha riconosciuto. A quel punto lui lo ha colpito al ...

Un automobilista di 40 anni é stato denunciato dai carabinieri a Carate Brianza (), con l'accusa di aver investito un uomo con la macchina che guidava e di essere fuggito, per poi tornare a piedi sul luogo dell'incidente stradale e assicurarsi di non essere scoperto, ...Mentre l'ambulanza provvedeva a trasportare il 41enne all'ospedale "San Gerardo" in codice giallo didove, ricoverato al reparto di ortopedia per fratture multiple in tutto il corpo, ha avuto ...ha investito un uomo ed è poi scappato senza prestargli soccorso. Ma ciò che è accaduto dopo a Monza ha dell’incredibile.Dovrà rispondere di diversi reati l’uomo accusato di avere investito un pedone e poi essersi poi allontanato dal luogo dell’incidente. Omissione di soccorso e fuga, ma la vicenda è più complessa. Il ...