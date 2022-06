Lo sceicco Al Thani a Capri, i tifosi: “Compra il Napoli!” (Di lunedì 20 giugno 2022) Lo sceicco Al Thani ha scelto l’isola di Capri per trascorrere alcuni giorni di vacanza. I tifosi del Napoli sognano. Lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani continua ad essere associato al Napoli. Lo sceicco molto spesso ha pubblicato tweet in favore del Napoli, alimentando i sogni della tifoseria partenopea. Al Thani ha trascorso alcuni giorni a Capri. Ufficialmente si è recato nell’isola dl Golfo di Napoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza in compagnia della sua famiglia. Inutile negare che molti tifosi azzurri, scontenti della gestione di Aurelio De Laurentiis, sognino l’arrivo di un nuovo facoltoso proprietario. Alcuni tifosi sui social hanno invocato: “Compra il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 giugno 2022) LoAlha scelto l’isola diper trascorrere alcuni giorni di vacanza. Idel Napoli sognano. LoTamim bin Hamad Alcontinua ad essere associato al Napoli. Lomolto spesso ha pubblicato tweet in favore del Napoli, alimentando i sogni della tifoseria partenopea. Alha trascorso alcuni giorni a. Ufficialmente si è recato nell’isola dl Golfo di Napoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza in compagnia della sua famiglia. Inutile negare che moltiazzurri, scontenti della gestione di Aurelio De Laurentiis, sognino l’arrivo di un nuovo facoltoso proprietario. Alcunisui social hanno invocato: “il ...

Pubblicità

napolipiucom : Lo sceicco Al Thani a Capri, i tifosi: 'Compra il Napoli!' #AlThani #napoli #ForzaNapoliSempre… - Bisl_19_89 : RT @1962Greco: Sognare non costa nulla e sognando non si commette né peccato né reato. E allora, dopo 18 anni di “regno” di Lotito perché n… - fabriziosilvest : RT @1962Greco: Sognare non costa nulla e sognando non si commette né peccato né reato. E allora, dopo 18 anni di “regno” di Lotito perché n… - Gia37428511 : RT @1962Greco: Sognare non costa nulla e sognando non si commette né peccato né reato. E allora, dopo 18 anni di “regno” di Lotito perché n… - LoveSexyOne : RT @1962Greco: Sognare non costa nulla e sognando non si commette né peccato né reato. E allora, dopo 18 anni di “regno” di Lotito perché n… -