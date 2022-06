LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Inui ancora davanti a tutte, tra un po’ tocca a Linda Cerruti (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Spazio ora alla ceca karolina Kluskova. 09.59 Dodicesima e ultima posizione per Koomen con 64.9667 punti. 09.55 È il turno dell’atleta di Curaçao Mooray Koomen. 09.54 Decimo posto per Alpajon Reyes con 68.3000 punti. 09.50 Va ora in scena la cubana Gabriela Alpajon Reyes. 09.49 Chayawararak si inserisce in ottava piazza con 70.1000 (20.8000, 28.0000, 21.3000). 09.45 tocca alla thailandese Patrawee Chayawararak. 09.44 89.5667 punti (26.7000, 35.8667, 27.0000) e terzo posto per Vasiliki Alexandri. L’austriaca non è soddisfatta dei voti dei giudici. 09.40 È il momento dell’austriaca Vasiliki Alexandri, grande protagonista ieri con il terzo posto nel duo tecnico insieme alla gemella Anna-Maria. 09.39 Buona prova di Platanioti che totalizza 90.4000 punti (27.1000, 36.0000, 27.3000) e vola in ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 Spazio ora alla ceca karolina Kluskova. 09.59 Dodicesima e ultima posizione per Koomen con 64.9667 punti. 09.55 È il turno dell’atleta di Curaçao Mooray Koomen. 09.54 Decimo posto per Alpajon Reyes con 68.3000 punti. 09.50 Va ora in scena la cubana Gabriela Alpajon Reyes. 09.49 Chayawararak si inserisce in ottava piazza con 70.1000 (20.8000, 28.0000, 21.3000). 09.45alla thailandese Patrawee Chayawararak. 09.44 89.5667 punti (26.7000, 35.8667, 27.0000) e terzo posto per Vasiliki Alexandri. L’austriaca non è soddisfatta dei voti dei giudici. 09.40 È il momento dell’austriaca Vasiliki Alexandri, grande protagonista ieri con il terzo posto nel duo tecnico insieme alla gemella Anna-Maria. 09.39 Buona prova di Platanioti che totalizza 90.4000 punti (27.1000, 36.0000, 27.3000) e vola in ...

