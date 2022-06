La vita fuori controllo di Cicinho: “al Real Madrid mi allenavo da ubriaco, pulivo l’alito col caffè” (Di lunedì 20 giugno 2022) Le qualità di Cicinho non sono mai state in discussione, si è sempre confermato come uno dei migliori nel suo ruolo. Era un terzino destro di grande passo, considerato nei primi anni della carriera come uno dei più promettenti: saltava l’uomo con grandissima facilità, era bravo nell’uno contro uno, in fase di dribbling e cross. La sua forza era in fase offensiva, ma anche in difesa i progressi sono stati importanti. L’esperienza più importante è stata con la maglia del Real Madrid, dopo le prime avventure in Brasile si è trasferito in Spagna. Nel 2007 il passaggio alla Roma, si è confermato un calciatore molto prezioso. Infine il VillarReal, il Sivasspor e il Brasiliense. La sua carriera è stata condizionata da eccessi fuori dal campo, i dettagli sono stati svelati direttamente dal brasiliano ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Le qualità dinon sono mai state in discussione, si è sempre confermato come uno dei migliori nel suo ruolo. Era un terzino destro di grande passo, considerato nei primi anni della carriera come uno dei più promettenti: saltava l’uomo con grandissima facilità, era bravo nell’uno contro uno, in fase di dribbling e cross. La sua forza era in fase offensiva, ma anche in difesa i progressi sono stati importanti. L’esperienza più importante è stata con la maglia del, dopo le prime avventure in Brasile si è trasferito in Spagna. Nel 2007 il passaggio alla Roma, si è confermato un calciatore molto prezioso. Infine il Villar, il Sivasspor e il Brasiliense. La sua carriera è stata condizionata da eccessidal campo, i dettagli sono stati svelati direttamente dal brasiliano ...

