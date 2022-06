La Talpa ritorna su Mediaset? Tutte le novità del reality show

(Di lunedì 20 giugno 2022) Laè uno deipiù amati dal pubblico a casa. Dopo l’esordio su Rai 2 nel 2004, ilerede del belga De Mol, è arrivato su. L’ultima edizione si è conclusa nel 2008, ma pare proprio che ora stia per tornare. Lasi rinnova: ecco quando ritornerà Una grandeper tutti i telespettatori. Quest’anno Lasulla rete ammiraglia, accanto a titoli come Grande Fratello Vip 7 e L’Isola dei Famosi. Ma dove troverà la sua collocazione? A quanto emerge da TvBlog pare che ilarriverà il prossimo anno. Verrà programmato accanto all’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda i giorni si parla di giovedì o venerdì, a seconda delle esigenze della rete. Inoltre, pare che il ...

Ci sono buone possibilità di rivedere La Talpa in TV. Ecco dove e quando, secondo TV Blog, potrebbe andare in onda ...
Canale 5, finalmente ritorna "La Talpa": la trasmissione mancava dal 2008 Si preannuncia una stagione di ritorni quella autunnale sulle reti ...