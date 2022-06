La Lazio e l’indice di liquidità: il comunicato ufficiale della Lega sull’iscrizione (Di lunedì 20 giugno 2022) Sospiro di sollievo in casa Lazio, la Lega Serie A ha dato il via libera al club biancoceleste per l’iscrizione, è stato sistemato l’indice di liquidità. Si tratta di un parametro fondamentale per prendere parte alla stagione 2022/2023. “La Lega Serie A informa che in data odierna anche la S.S. Lazio ha provveduto agli adempimenti finanziari funzionali al rispetto di tutti i parametri necessari all’iscrizione al prossimo campionato 2022/2023, incluso quindi l’indice di liquidità al 31 marzo scorso già dichiarato illegi-timo dal Collegio di garanzia a sezioni unite. Ciò a conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, che l’interesse di tutti i Club rappresentati in Lega non è mai stato quello di opporsi, e di conseguenza adeguarsi, a ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Sospiro di sollievo in casa, laSerie A ha dato il via libera al club biancoceleste per l’iscrizione, è stato sistematodi. Si tratta di un parametro fondamentale per prendere parte alla stagione 2022/2023. “LaSerie A informa che in data odierna anche la S.S.ha provveduto agli adempimenti finanziari funzionali al rispetto di tutti i parametri necessari all’iscrizione al prossimo campionato 2022/2023, incluso quindidial 31 marzo scorso già dichiarato illegi-timo dal Collegio di garanzia a sezioni unite. Ciò a conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, che l’interesse di tutti i Club rappresentati innon è mai stato quello di opporsi, e di conseguenza adeguarsi, a ...

Pubblicità

CMondavio : RT @ndl00: La #Lazio è in linea con l’indice di liquidità per l’iscrizione al campionato di #SerieA, come comunicato dalla stessa Lega. - ndl00 : La #Lazio è in linea con l’indice di liquidità per l’iscrizione al campionato di #SerieA, come comunicato dalla stessa Lega. - _schiaffino__ : RT @FrancescoOrdine: Ecco qui la conferma pubblica e solenne: c’era una sola società, la Lazio, non in regola con l’indice di liquidità che… - Gianluc96955001 : RT @Alex_Piace: La #Lazio è ok con l'indice di liquidità per l'iscrizione al campionato (@SerieA ) - Gianluc96955001 : RT @cmdotcom: #Lazio, arriva la conferma della #LegaSerieA: 'Nessun problema con l'indice di liquidità. Iscrizione ok' -