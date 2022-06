Green Blue Days 22, a Taranto torna a soffiare il “vento” della sostenibilità (Di lunedì 20 giugno 2022) La parola chiave della prima edizione, quella dell’ottobre 2021 di Napoli con 1.500 presenze live e 25.000 visitatori in streaming, era “rinascenza”, non un concetto astratto ma uno stile di vita, incentrato sulla sostenibilità a tutto tondo. Per l’edizione 2022 il tema è ancora più suggestivo ed intrigante. I Green Blue Day, in programma dal 9 all’11 ottobre a Taranto, saranno, ancor di più, un “E-vento”, nel senso che il vento la farà da padrone, con illustri relatori ed autorità che in tre giorni proveranno a fargli scrollare di dosso le etichette negative per condurlo ad una nuova dimensione, fatta della sua accezione positiva e propositiva. Proprio a Taranto. In opposizione a quella che è la vulgata dominante. Sì, perché qui il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) La parola chiaveprima edizione, quella dell’ottobre 2021 di Napoli con 1.500 presenze live e 25.000 visitatori in streaming, era “rinascenza”, non un concetto astratto ma uno stile di vita, incentrato sullaa tutto tondo. Per l’edizione 2022 il tema è ancora più suggestivo ed intrigante. IDay, in programma dal 9 all’11 ottobre a, saranno, ancor di più, un “E-”, nel senso che illa farà da padrone, con illustri relatori ed autorità che in tre giorni proveranno a fargli scrollare di dosso le etichette negative per condurlo ad una nuova dimensione, fattasua accezione positiva e propositiva. Proprio a. In opposizione a quella che è la vulgata dominante. Sì, perché qui il ...

