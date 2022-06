F1, GP Canada 2022. Perez: “Ritiro inevitabile, weekend da dimenticare” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Sono stato costretto a fermarmi a causa di un problema al cambio. Il Ritiro era inevitabile, è stato un weekend da dimenticare per quello che è accaduto”. Con queste, poche, parole ai microfoni della F1, Sergio Perez ha commentato il disastroso weekend del GP del Canada 2022, concluso con il Ritiro in gara dopo appena otto giri per un problema al cambio. Un fine settimana che era cominciato già male a causa di un errore del pilota messicano, che in qualifica, durante il Q2, era andato ad incastrarsi con il musetto della sua monoposto nelle barriere, ritrovandosi costretto a partire dalla 13esima casella. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) “Sono stato costretto a fermarmi a causa di un problema al cambio. Ilera, è stato undaper quello che è accaduto”. Con queste, poche, parole ai microfoni della F1, Sergioha commentato il disastrosodel GP del, concluso con ilin gara dopo appena otto giri per un problema al cambio. Un fine settimana che era cominciato già male a causa di un errore del pilota messicano, che in qualifica, durante il Q2, era andato ad incastrarsi con il musetto della sua monoposto nelle barriere, ritrovandosi costretto a partire dalla 13esima casella. SportFace.

