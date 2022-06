Dani Olmo choc: rapinato da due uomini, rubato l'orologio da 30mila euro. Il fratello resta ferito (Di lunedì 20 giugno 2022) Attimi di terrore per Dani Olmo . Il calciatore spagnolo del Lipsia, 24 anni, è stato rapinato all'uscita da un parrucchiere a Valencia . Due uomini lo hanno aggredito per rubargli un orologio di ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) Attimi di terrore per. Il calciatore spagnolo del Lipsia, 24 anni, è statoall'uscita da un parrucchiere a Valencia . Duelo hanno aggredito per rubargli undi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il calciatore nazionale spagnolo Dani Olmo è stato aggredito mentre camminava per strada a Valencia. Secondo il quo… - ossobuco20111 : Calcio: Dani Olmo rapinato dell'orologio in strada a Valencia - Italian : Calcio: Dani Olmo rapinato dell'orologio in strada a Valencia - telodogratis : Calcio: Dani Olmo rapinato dell’orologio in strada a Valencia - sportli26181512 : Dani Olmo del Lipsia rapinato a Valencia: ferito il fratello: Il calciatore spagnolo, come riportato da Las Provinc… -