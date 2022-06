Civitavecchia | strappa la borsa a una donna e la butta a terra | rapinatore in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 giugno 2022)– Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati predatori, nella serata di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne civitavecchiese gravemente indiziato del reato di rapina. L’uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti mentre fuggiva a piedi dopo aver rapinato unain via G. Matteotti. Alcuni passanti che avevano assistito alla scena avevano allertato il NUE 112, dando una descrizione del giovane che dopo aver “scippato” laalla, facendola cadere in, si era dato a precipitosa fuga. Gli agenti delle volanti, al momento in zona, notavano l’uomo fuggire dal luogo della rapina inseguito da un cittadino e immediatamente riuscivano a bloccarlo e trarlo in ...