Calciomercato Genoa | Criscito verso l’addio Futuro a Toronto?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 giugno 2022): Domenicopotrebbe lasciare i grifoni. In caso di addio su di lui c’è l’interesse delDomenicosaluta il? Il capitano dei rossoblu potrebbe decidere di lasciare il club nella prossima finestra di. Mimmo #could leave #in the summer #transfers window. #FC are still interested in him. #MLS #TFCLive— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2022 Su di lui, in caso di addio, rimane ancora vivo l’interesse del, diventando così il terzo trasferimento dalla Serie A all’MLS, dopo Chiellini e Insigne. L'articolo proviene da Calcio News 24.