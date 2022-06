Calcio: Inter, in arrivo Bellanova dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto (Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - L'Inter continua a essere la squadra più attiva in queste fasi iniziali di Calciomercato. Dopo aver chiuso per Henrikh Mkhitaryan e Kristijan Asllani, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Cagliari per il trasferimento a Milano di Raoul Bellanova. L'esterno classe 2000, con il quale l'accordo era stato trovato già la scorsa settimana, arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'Inter, secondo quanto riporta Sky Sport, verserà 3 milioni di euro nelle casse del club sardo per il prestito, e altri 7 qualora dovesse decidere di esercitare il diritto di riscatto. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - L'continua a essere la squadra più attiva in queste fasi iniziali dimercato. Dopo aver chiuso per Henrikh Mkhitaryan e Kristijan Asllani, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con ilper il trasferimento a Milano di Raoul. L'esterno classe 2000, con il quale l'accordo era stato trovato già la scorsa settimana, arriverà inoneroso condi. L', secondo quanto riporta Sky Sport, verserà 3 milioni di euro nelle casse del club sardo per il, e altri 7 qualora dovesse decidere di esercitare ildi

Pubblicità

Gazzetta_it : Inter-Lukaku: ci siamo! Incontro con il Chelsea in corso, accordo a un passo - FBiasin : Se (e sottolineo se, cit.) l’#Inter con #Lukaku, dopo aver incassato 115milioni un anno fa: -Lo riprende in presti… - Gazzetta_it : La scelta dell'Inter: Lautaro non si tocca. Con Lukaku e Dybala sarà super tridente - TV7Benevento : Calcio: Inter, in arrivo Bellanova dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto - - infoitsport : Cagliari Calcio, intesa con l'Inter per il trasferimento di Bellanova -