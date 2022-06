Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky avverte: “Non cederemo il sud a nessuno” (Di domenica 19 giugno 2022) “Non cederemo il sud del paese a nessuno, riprenderemo tutto quello che è nostro, il mare sarà ucraino e sicuro”. Lo ha scritto questa mattina il capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky sul sito della presidenza, rilanciato da Ukrinform. Zelensky è appena tornato da una visita fatta ieri alle città portuali di Miykolaiv e Odessa, nel sud del paese minacciato dall’invasione russa. A Odessa Zelensky ha discusso di un possibile corridoio per esportare il grano. Durante la riunione con le autorità locali, il governatore Maksym Marchenko, ha esposto le misure adottate per difendere la regione dall’attacco militare russo. Si è parlato anche di come organizzare un corridoio sicuro per l’esportazione del grano e come sostenere i contadini per il raccolto. Secondo i dati forniti da Marchenko, a causa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) “Nonil sud del paese a, riprenderemo tutto quello che è nostro, il mare sarà ucraino e sicuro”. Lo ha scritto questa mattina il capo di stato ucraino Volodymyrsul sito della presidenza, rilanciato da Ukrinform.è appena tornato da una visita fatta ieri alle città portuali di Miykolaiv e Odessa, nel sud del paese minacciato dall’invasione russa. A Odessaha discusso di un possibile corridoio per esportare il grano. Durante la riunione con le autorità locali, il governatore Maksym Marchenko, ha esposto le misure adottate per difendere la regione dall’attacco militare russo. Si è parlato anche di come organizzare un corridoio sicuro per l’esportazione del grano e come sostenere i contadini per il raccolto. Secondo i dati forniti da Marchenko, a causa ...

