Ultime Notizie – Europei Ginnastica ritmica | per le Farfalle doppietta d’oro

Le Farfalle volano sul tetto d'Europa vincendo la medaglia d'oro in entrambe le finali di specialità al Campionato continentale di Tel Aviv, in Israele. Era da Guadalajara 2018, sempre con i 5 cerchi, che le aviere dell'Aeronautica militare non salivano sul primo gradino del podio di specialità e, prima ancora, a Torino 2008 con le 5 funi. Questa volta però il bottino europeo è il più ricco di sempre. Maurelli e compagne, dopo l'amaro argento di ieri nel concorso generale, di poco alle spalle delle padrone di casa, sono tornate sula pedana israeliana per dimostrare tutto il loro valore e la loro grinta. Nell'esercizio con i 5 cerchi, montato sulle note di un medley 'Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men' di Bergesen/Phoenix, le guerriere azzurre hanno conquistato 36.650 punti imponendosi su Israele, argento con 36.450 punti e sulla Bulgaria, ...

