Tornano ad aumentare i contagi per il Covid, cinque ricoverati in più all'ospedale in una settimana (Di domenica 19 giugno 2022) FERMO - Tornano a salire i ricoveri Covid al 'Murri'. cinque nella settimana che si chiude oggi, di cui tre tra ieri e venerdì. In tutto, i pazienti positivi nell'ospedale di Fermo sono una decina. Ma ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 19 giugno 2022) FERMO -a salire i ricoverial 'Murri'.nellache si chiude oggi, di cui tre tra ieri e venerdì. In tutto, i pazienti positivi nell'di Fermo sono una decina. Ma ...

