Tennis, Matteo Berrettini: ritorno folgorante. 9 vittorie su 9 e due tornei in bacheca. A Wimbledon il Principe vuole diventare Re (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo Stoccarda, il Queen’s. Matteo Berrettini firma la doppietta anche sull’erba inglese dopo aver battuto in finale il serbo Filip Krajinovic, diventando da solo il terzo giocatore italiano della storia per numero di tornei vinti alle spalle di Adriano Panatta e Fabio Fognini e confermandosi sempre più come uno dei favoriti in vista del torneo di Wimbledon. Oltretutto, entra anche nella storia dello stesso storico torneo britannico, diventando uno dei pochi ad averlo vinto per due anni consecutivi (tra gli altri nomi come Andy Murray, Roy Emerson, John McEnroe, Boris Becker, Lleyton Hewit, Andy Roddick, Kimmy Connors ed Ivan Lendl: nemmeno Pete Sampras, vittorioso nel 1995 e nel 1999, riuscì a farlo). Chiariamoci, le qualità di Matteo sono indubbie. Ma sul giudizio globale pesavano i quasi tre mesi di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo Stoccarda, il Queen’s.firma la doppietta anche sull’erba inglese dopo aver battuto in finale il serbo Filip Krajinovic, diventando da solo il terzo giocatore italiano della storia per numero divinti alle spalle di Adriano Panatta e Fabio Fognini e confermandosi sempre più come uno dei favoriti in vista del torneo di. Oltretutto, entra anche nella storia dello stesso storico torneo britannico, diventando uno dei pochi ad averlo vinto per due anni consecutivi (tra gli altri nomi come Andy Murray, Roy Emerson, John McEnroe, Boris Becker, Lleyton Hewit, Andy Roddick, Kimmy Connors ed Ivan Lendl: nemmeno Pete Sampras, vittorioso nel 1995 e nel 1999, riuscì a farlo). Chiariamoci, le qualità disono indubbie. Ma sul giudizio globale pesavano i quasi tre mesi di ...

