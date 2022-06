Paul Haggis fermato a Ostuni, regista accusato di violenza sessuale (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Il regista canadese Paul Haggis è stato arrestato a Ostuni (Brindisi) con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate. Avrebbe costretto una donna, conosciuta tempo prima, ad avere rapporti sessuali e, dopo un paio di giorni di permanenza e di rapporti non consenzienti, avrebbe accompagnato la vittima davanti all’aeroporto ‘Papola Casale’ di Brindisi e lì l’avrebbe lasciata alle prime luci dell’alba, nonostante le precarie condizioni fisiche e psicologiche. Agenti della Squadra mobile della Questura della città pugliese, con i colleghi della Polizia di Frontiera, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto e contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti del 69enne, che in questi giorni soggiorna a ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilcanadeseè stato arrestato a(Brindisi) con l’accusa diaggravata e lesioni personali aggravate. Avrebbe costretto una donna, conosciuta tempo prima, ad avere rapporti sessuali e, dopo un paio di giorni di permanenza e di rapporti non consenzienti, avrebbe accompagnato la vittima davanti all’aeroporto ‘Papola Casale’ di Brindisi e lì l’avrebbe lasciata alle prime luci dell’alba, nonostante le precarie condizioni fisiche e psicologiche. Agenti della Squadra mobile della Questura della città pugliese, con i colleghi della Polizia di Frontiera, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto e contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti del 69enne, che in questi giorni soggiorna a ...

