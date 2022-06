Morta la 20enne Nazifa Noor Ahmad: nel 2018 era stata premiata da Mattarella per l’impegno nel volontariato (Di domenica 19 giugno 2022) Era arrivata a Bagnacavallo, un piccolo paese in provincia di Ravenna, dall’Afghanistan nel 2008 per curarsi da una grave forma di linfoma. Nel 2018, in seguito al suo impegno come volontaria nella Croce Rossa, Nazifa Noor Ahmad ha ricevuto da Sergio Mattarella, l’attestato di Alfiere della Repubblica. In Italia sperava di curarsi, così era giunta a Bagnacavallo grazie all’intervento congiunto fra il contingente militare italiano in campo a Herat e la protezione civile della bassa Romagna, al tempo guidata da Roberto Faccani. Proprio lui le aveva aperto le porte di casa e l’aveva accolta nella sua famiglia. Nazira non ce l’ha fatta, si è spenta a venti anni, a qualche giorno di distanza da un trapianto di polmoni. L’ultimo intervento si è svolto a Padova, ad accompagnarla la mamma, la sorella e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Era arrivata a Bagnacavallo, un piccolo paese in provincia di Ravenna, dall’Afghanistan nel 2008 per curarsi da una grave forma di linfoma. Nel, in seguito al suo impegno come volontaria nella Croce Rossa,ha ricevuto da Sergio, l’attestato di Alfiere della Repubblica. In Italia sperava di curarsi, così era giunta a Bagnacavallo grazie all’intervento congiunto fra il contingente militare italiano in campo a Herat e la protezione civile della bassa Romagna, al tempo guidata da Roberto Faccani. Proprio lui le aveva aperto le porte di casa e l’aveva accolta nella sua famiglia. Nazira non ce l’ha fatta, si è spenta a venti anni, a qualche giorno di distanza da un trapianto di polmoni. L’ultimo intervento si è svolto a Padova, ad accompagnarla la mamma, la sorella e il ...

