Liverpool | ufficiale l’acquisto di Ramsay | sarà il vice Alexander-Arnold

(Di domenica 19 giugno 2022) Terzo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato per il(dopo Nunez e Carvalho), che ha prelevato dall’Aberdeen Calvin. Un acquisto più in prospettiva per i reds, visto che il ragazzo ha appena 18 anni e non ha ancora debuttato in nazionale maggiore. Può vantare tuttavia 39 presenze nel campionato scozzese, condite da 9 assist e una rete., terzino destro, è stato pagato circa 5 milioni di euro e ricoprirà inizialmente il ruolo di sostituto di Trent. SportFace.

sportface2016 : #Liverpool, ufficiale l'acquisto di #Ramsay: sarà il vice #AlexanderArnold - michelebruno4 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Liverpool ufficializza #Rasmay. Era stato vicino al #Bologna a gennaio - lof_cheek : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Liverpool ufficializza #Rasmay. Era stato vicino al #Bologna a gennaio - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Liverpool ufficializza #Rasmay. Era stato vicino al #Bologna a gennaio - GoalItalia : ??UFFICIALE?? Altro colpo del Liverpool: è ufficiale anche l'acquisto di Ramsay dall'Aberdeen ?? ??

Calvin Ramsay è un nuovo giocatore del Liverpool: il giovane terzino ha firmato un contratto di cinque anni Dopo l'acquisto di Nunez, il Liverpool ha ufficializzato un altro colpo: il giovane terzino ...