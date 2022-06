(Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Non solo raccolti bruciati dalla siccità: a soffrire ilsono anche gli animali nelle fattorie lombarde, a cominciare dalleche con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al 10% diin. Secondo Coldiretti Lombardia anche il calo delle rese nel foraggio per l'alimentazione degli animali, tagliate dall'assenza di precipitazioni. Per leil clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi, oltre questo limite gli animali mangiano poco, bevono molto e producono. Per questo nelle stalle sono già scattate le contromisure anti-afa, con gli abbeveratoi che lavorano a pieno ritmo perché ogni singolo animale è arrivato a bere con le alte temperature di questi giorni fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi ...

Le mucche stressate dal caldo danno meno latte Una situazione "drammatica", secondo Coldiretti, in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate, con la mancanza di pioggia che in alcune zone dura da quasi tre mesi ...E' allarme siccità per Coldiretti , secondo cui il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca (Pavia) è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni . In sofferenza anche i gra ...