Pubblicità

sportli26181512 : Le Legends di Juve e Milan si sfidano domani in Abruzzo: Presentato ieri l'evento che si svolgerà domani - lunedì 2… - espressione24 : Il 20 giugno il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi ospiterà la partita tra la Juve Legends contro il Milan Legen… - MilanWorldForum : Il 20 giugno Milan Juve Legends Le news -) - ekuonews : Legends, Juve-Milan a Roseto degli Abruzzi con Del Piero e tanti altri - MilanWorldForum : Il 20 giugno Milan Juve Legends Le news -) -

ROMA - Domani ledie Milan in campo per sfidarsi. Evento speciale a Roseto degli Abruzzi. Contro tanti ex campioni bianconeri e rossoneri tra cui Del Piero e ...[...] Sono tanti i campioni del passato, oltre a Del Piero, pronti a scendere in campo a Roseto per la Juventus categoria. A causa di un infortunio giovedì in amichevole non ci sarà Fabrizio ...Ale Del Piero è pronto a tornare in campo con la maglia della Juve. Lo farà nell'amichevole di domani sera: fischio d'inizio alle 20.30 al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, in una gara di calcio a ...Presentato ieri l'evento che si svolgerà domani - lunedì 20 - al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi . In campo anche Del Piero e Costacurta.