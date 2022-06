Golf, US Open 2022: Fitzpatrick e Zalatoris in testa ad un round dal termine (Di domenica 19 giugno 2022) Regna l’equilibrio agli US Open 2022 di Golf, con dieci giocatori racchiusi in soli cinque colpi. Al termine del terzo round sul percorso par 70 del The Country Club di Brookline (Massachusetts, Stati Uniti), comandano la classifica con lo score di -4 (206 colpi) lo statunitense Will Zalatoris e l’inglese Matt Fitzpatrick (giri rispettivamente da -3 e -2). Terza posizione in solitaria per lo spagnolo Jon Rahm, che nonostante il +1 di giornata rimane in piena corsa per il titolo. Quarta posizione a -2 per il canadese Adam Hadwin e i padroni di casa Keagan Bradley e Scottie Scheffler. Settimo posto (-1) per gli statunitensi Joel Dahmen e Sam Burns e per il nordirlandese Rory McIlroy. Chiude la top ten alla pari con il par l’americano Nick Hardy. Giornata ‘no’ invece ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Regna l’equilibrio agli USdi, con dieci giocatori racchiusi in soli cinque colpi. Aldel terzosul percorso par 70 del The Country Club di Brookline (Massachusetts, Stati Uniti), comandano la classifica con lo score di -4 (206 colpi) lo statunitense Wille l’inglese Matt(giri rispettivamente da -3 e -2). Terza posizione in solitaria per lo spagnolo Jon Rahm, che nonostante il +1 di giornata rimane in piena corsa per il titolo. Quarta posizione a -2 per il canadese Adam Hadwin e i padroni di casa Keagan Bradley e Scottie Scheffler. Settimo posto (-1) per gli statunitensi Joel Dahmen e Sam Burns e per il nordirlandese Rory McIlroy. Chiude la top ten alla pari con il par l’americano Nick Hardy. Giornata ‘no’ invece ...

