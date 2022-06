“E cacciateli ‘sti cinque euro!”: Paolo Bonolis non ce la fa, ennesimo colpo basso (Di domenica 19 giugno 2022) Paolo Bonolis è di nuovo al centro di una sfida che non lo vede affatto emergere. I commenti sono durissimi: qualcosa non funziona Paolo Bonolis (Youtube)Il conduttore di “Avanti un Altro”, “Ciao Darwin” e altri programmi di successo non sta vivendo ore semplici. Il suo nome, infatti, è al centro di un’aspra polemica che coinvolge sia lui, Paolo Bonolis, sia un’ampia schiera di persone e professionisti dell’ambito Mediaset. La soluzione non si trova e al centro finisce chi ci mette la faccia, cioè il conduttore. I commenti sono molto aspri e accusano i vertici di Mediaset di fregarsene della situazione. La vicenda è però complessa e, soprattutto, è solo all’inizio: se continua così, potrebbe essere una sconfitta senza precedenti. Paolo Bonolis non ce ... Leggi su specialmag (Di domenica 19 giugno 2022)è di nuovo al centro di una sfida che non lo vede affatto emergere. I commenti sono durissimi: qualcosa non funziona(Youtube)Il conduttore di “Avanti un Altro”, “Ciao Darwin” e altri programmi di successo non sta vivendo ore semplici. Il suo nome, infatti, è al centro di un’aspra polemica che coinvolge sia lui,, sia un’ampia schiera di persone e professionisti dell’ambito Mediaset. La soluzione non si trova e al centro finisce chi ci mette la faccia, cioè il conduttore. I commenti sono molto aspri e accusano i vertici di Mediaset di fregarsene della situazione. La vicenda è però complessa e, soprattutto, è solo all’inizio: se continua così, potrebbe essere una sconfitta senza precedenti.non ce ...

Pubblicità

gianluca89S : E la concorrenza come contrattacca? Ennesima replica dell’ennesima replica di #avantiunaltro ormai in onda dal ‘79… - roanyr01 : RT @AngelsOfLove12: Ma cacciateli sti cazzo di coglioni e andatevelo a prendere st'amore. Ho detto cacciateli, non fateli. - Anna75163064 : RT @AngelsOfLove12: Ma cacciateli sti cazzo di coglioni e andatevelo a prendere st'amore. Ho detto cacciateli, non fateli. - GiuseppeCapu : RT @AngelsOfLove12: Ma cacciateli sti cazzo di coglioni e andatevelo a prendere st'amore. Ho detto cacciateli, non fateli. - forestale82 : RT @AngelsOfLove12: Ma cacciateli sti cazzo di coglioni e andatevelo a prendere st'amore. Ho detto cacciateli, non fateli. -