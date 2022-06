Calciomercato Monza – Il primo colpo è Andrea Ranocchia: i dettagli (Di domenica 19 giugno 2022) Andrea Ranocchia è il primo colpo del Monza in Serie A. I brianzoli hanno infatti trovato l'accordo con il difensore, in scadenza con l'Inter Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022)è ildelin Serie A. I brianzoli hanno infatti trovato l'accordo con il difensore, in scadenza con l'Inter

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia - gippu1 : Il Monza è ormai come il Newcastle: quando il giornalista di calciomercato non sa a chi appioppare un medio calciat… - TUTTOJUVE_COM : La Stampa - La Juve monitora Nandez che interessa anche al Monza - TuttoHellasVer1 : Mercato Verona - Il Monza insiste per Caprari - RhadeaJuventini : RT @junews24com: Nandez Juve: si torna a pensare all'uruguaiano. Ma un'altra italiana fa sul serio - -