Berrettini-Krajinovic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Atp Queen’s 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini sfiderà Filip Krajinovic nel contesto della finale dell’Atp 500 del Queen’s 2022, storico e prestigioso torneo di preparazione a Wimbledon. Riecco il classe ’96 romano in finale a Londra, dopo aver trionfato al termine dell’edizione 2021 e a discapito del padrone di casa Cameron Norrie; percorso netto del ‘Martello’ italiano, assolutamente e oramai uno specialista sull’erba e pronto a offrire il meglio di sé anche all’ultimo atto del torneo. Dal canto suo, exploit inatteso del serbo Krajinovic, straordinario nel domare un ‘erbivoro’ come Marin Cilic in semifinale; l’esperto atleta nativo di Sombor è abile nel variare il suo tennis nei momenti di difficoltà, non fossilizzandosi in pochi schemi tattici. Berrettini ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Matteosfiderà Filipnel contesto delladell’Atp 500 del, storico e prestigioso torneo di preparazione a Wimbledon. Riecco il classe ’96 romano ina Londra, dopo aver trionfato al termine dell’edizione 2021 e a discapito del padrone di casa Cameron Norrie; percorso netto del ‘Martello’ italiano, assolutamente e oramai uno specialista sull’erba e pronto a offrire il meglio di sé anche all’ultimo atto del torneo. Dal canto suo, exploit inatteso del serbo, straordinario nel domare un ‘erbivoro’ come Marin Cilic in semi; l’esperto atleta nativo di Sombor è abile nel variare il suo tennis nei momenti di difficoltà, non fossilizzandosi in pochi schemi tattici....

